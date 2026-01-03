Venezuela örneği üzerinden Türkiye uyarısı: Hadi Özışık’tan çarpıcı sözler!

Gazeteci Hadi Özışık, Venezuela Cumhurbaşkanı’nın ABD tarafından tehdit edilip ardından alıkonulmasına sert tepki gösterdi. Özışık, yaşananları Irak işgaline benzeterek Türkiye’nin bağımsızlığının önemine dikkat çekti.

Abone ol

Gazeteci Hadi Özışık, Venezuela’da yaşanan gelişmeler üzerinden ABD’nin dış müdahalelerine sert sözlerle tepki gösterdi. Özışık, bir ülkenin Cumhurbaşkanı’nın tehdit edilip ardından eşiyle birlikte alıkonulmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, yaşananları Irak işgaliyle kıyasladı.

“İnsanın kanı donuyor” ifadelerini kullanan Özışık, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik tehditlerini hatırlatarak, “Direndi ama sabah kalktık, adamı almış götürmüşler” dedi.

Irak örneğini hatırlatan Özışık, Saddam Hüseyin’in devrilmesinin ardından sokaklara dökülen Irak halkının aslında o gün esaretin başladığını fark edemediğini söyledi. Venezuela’da da benzer bir tablo yaşandığını belirten Özışık, kendi ülkesinin Cumhurbaşkanı’nın alıkonulmasına rağmen bunu alkışlayan bir kesimin varlığına dikkat çekti.

“Genç bir kız çıkıyor, kendi ülkesinin liderinin fotoğrafı indiriliyor diye sevinç çığlıkları atıyor. Kendi Cumhurbaşkanı rehin alınmış ama Amerika alkışlanıyor” diyen Özışık, bu tablo karşısında duyduğu öfkeyi dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlığının bu örnekler karşısında daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Özışık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Türkiye’nin egemenliği konusunda yıllardır yaptığı uyarıların haklılığının bugün daha net görüldüğünü ifade etti.

“Bizim savunduğumuz şey bir partiyi değil, bu ülkenin bağımsızlığını savunmaktır” diyen Özışık, Türkiye’nin başka bir ülkenin boyunduruğu altına girmemesinin hayati önemde olduğunu söyledi.

Sözlerinin sonunda yaşananlara duyduğu tepkiyi bir kez daha dile getiren Özışık, “Allah düşmanımın başına bile böyle bir şey getirmesin. Bir sabah yatağından alınıp başka bir ülkeye götürülmek… Buna alkış tutanlara akıl erdirmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Tamamını izlemek için tıklayınız