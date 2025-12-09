BIST 11.190
DOLAR 42,57
EURO 49,63
ALTIN 5.724,93
HABER /  DÜNYA

Venezuela lideri Maduro, 2026'da ülke savunmasını daha da güçlendireceklerini belirtti

Venezuela lideri Maduro, 2026'da ülke savunmasını daha da güçlendireceklerini belirtti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 2026 hedefleri doğrultusunda ülkenin savunma kapasitesinin daha da artırılacağını açıkladı.

Abone ol

Devlet televizyonu VTV'nin aktardığına göre Maduro, üst düzey hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, 2026'ya "barışçıl ve müreffeh bir vatan inşa etme" hedefiyle girdiklerini söyledi.

Maduro, "2026 şimdiden başladı, bugün aslında 2026. Ülke savunmasını 2026'da daha da güçlendireceğiz ve bu yönde yeni stratejiler açıklanacak. Tanrı'ya bize verdiği güç, iyi fikirler ve cesur halkımız için teşekkür ediyorum. Halk, ordu ve polis arasındaki mükemmel birlik sayesinde Venezuela bağımsız ve barış içinde kalıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Karayipler'de sürdürdüğü askeri faaliyetlerin Venezuela için bir tehdit oluşturduğunu belirten Maduro, yeni yılda savunmaya daha fazla yatırım yapacaklarını vurguladı.

Maduro, "Plan 2026" kapsamında güvenlik, savunma, devletin iletişim politikası, toplumsal örgütlenme ve halk odaklı yönetim yapılarının güçlendirileceğini de dile getirdi.

Öte yandan Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de açıklamasında ülkeye yönelik tehditlerin yeni stratejiler geliştirmelerine imkan tanıdığını ve bu süreçte milis gücünün dinamik bir şekilde yeniden yapılandırıldığını belirtti.

Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin her geçen gün "daha hazırlıklı" hale geldiğini dile getiren Lopez, ülkeye yönelecek herhangi bir saldırıya karşı "en güçlü yanıtı" vermeye hazır olduklarını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da yeni ilçe mi kuruluyor? DMM'den 'Yenişehir ilçesi' açıklaması
İstanbul'da yeni ilçe mi kuruluyor? DMM'den 'Yenişehir ilçesi' açıklaması
Devlet Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ın konuşmasını alkışladı, çaya davet etti
Devlet Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ın konuşmasını alkışladı, çaya davet etti
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'ya yönelik suçlamalar belli oldu
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'ya yönelik suçlamalar belli oldu
Sultangazi'de İETT otobüsü kayganlaşan yolda kaza yaptı
Sultangazi'de İETT otobüsü kayganlaşan yolda kaza yaptı
Bursa'da kaybolan engelli çocuk bulundu
Bursa'da kaybolan engelli çocuk bulundu
'Futbolda bahis' soruşturmasında 2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı ortaya çıktı
'Futbolda bahis' soruşturmasında 2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı ortaya çıktı
Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi kadro itirafı
Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi kadro itirafı
İletişim Başkanlığından ‘Yenişehir’ iddiasına yalanlama
İletişim Başkanlığından ‘Yenişehir’ iddiasına yalanlama
Sergen Yalçın'dan korkutan sözler: Ciddi sakatlandı...
Sergen Yalçın'dan korkutan sözler: Ciddi sakatlandı...
Beşiktaş taraftarından yönetim ve Sergen Yalçın’a tepki
Beşiktaş taraftarından yönetim ve Sergen Yalçın’a tepki
İsrail ordusundan, Doğu Kudis'teki UNRWA merkezine baskın
İsrail ordusundan, Doğu Kudis'teki UNRWA merkezine baskın
Beşiktaş evinde kazanmayı unuttu
Beşiktaş evinde kazanmayı unuttu