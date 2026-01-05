ABD'nin asker ve sivilleri katlederek Maduro'yu kaçırdığını söyleyen Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, "Sonunda maskeler düştü, asıl önemsedikleri şeyin doğal kaynaklar, yani petrol, su ve bölgenin biyolojik çeşitliliği olduğu açıkça ortaya çıktı" dedi.

Abone ol

Venezuela resmi haber ajansı (AVN) haberine göre, Venezuelalı Bakan Gil, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırmasının ardından çevrim içi düzenlenen Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Zirvesinde konuştu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Gil, ABD'nin saldırılarını kınayarak, "3 Ocak karanlık bir gün olarak hatırlanacaktır. ABD, Latin Amerika ve Karayipler'in barış bölgesini ihlal etti, korkakça bir askeri saldırı düzenledi. Askerleri ve sivilleri katletti ve Venezuela'nın meşru Devlet Başkanı'nı kaçırdı." dedi.

ABD'nin gaddarca bir operasyon düzenlediğine dikkati çeken Gil, BM Şartı'nın maddeleri, uluslararası insancıl hukuk, temel insan hakları ve görevi başındaki bir devlet başkanının kişisel dokunulmazlığının ihlal edildiğini vurguladı.

Gil, ABD'nin Venezuela halkının egemenliğini hedef aldığını belirterek, yıllardır Venezuela'ya saldırmak için çeşitli söylemler öne sürdüğünü aktardı.

ABD'nin niyetine ilişkin Gil, "Sonunda maskeler düştü, asıl önemsedikleri şeyin doğal kaynaklar, yani petrol, su ve bölgenin biyolojik çeşitliliği olduğu açıkça ortaya çıktı." diye konuştu.

Gil, "Bu saldırının sadece Venezuela'ya değil, Latin Amerika ve Karayipler'e yönelik olduğunu vurguluyoruz. Bugün Venezuela, yarın başka bir ülke olabilir." uyarısında bulundu.

CELAC'ın tarihi bir sorumluluğu bulunduğunu aktaran Gil, topluluğun tavır alması gerektiğini, "sessiz kalmanın onaylama" anlamına geldiğini kaydetti.

Gil, Maduro'nun ülkenin meşru devlet başkanı olduğuna dikkati çekerek, Maduro ve eşinin bir an önce serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.