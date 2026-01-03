Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'nun mal varlığı ortaya çıktı!
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığına yönelik ABD tarafından yapılan açıklamanın ardından, Maduro çiftinin mal varlığı yeniden gündeme oturdu.
ABD Adalet Bakanlığı, Maduro’ya ait olduğu ileri sürülen ve aralarında lüks uçaklar, mülkler, otomobiller, nakit varlıklarının bulunduğu yaklaşık 700 milyon dolarlık mal varlığına el konulduğunu açıklamıştı. Haber7'de yer alan habere göre ABD'nin son dakika açıklamasının ardından mal varlıkları yeniden gündeme geldi.ABD'nin açıkladığı bilgilere göre varlıklar şu kalemlerden oluşuyor:
Maduro'nun "başkanlık uçağı" gibi kullandığı jete, Eylül 2024'te Dominik Cumhuriyeti'nde ABD tarafından el konuldu ve Florida'ya götürüldü. Değeri yaklaşık 13 milyon dolar.
Şubat 2025'te yine Dominik Cumhuriyeti'nde el konulan ikinci bir özel jet. Bu uçak da Maduro rejimi üst düzey yetkilileri tarafından kullanılıyordu.
Dominik Cumhuriyeti'ndeki bir malikâne