DÜNYA

Venezuela ABD'ye resti çekti! Maduro'nun yardımcısı ilan etti

Venezuela ABD'ye resti çekti! Maduro'nun yardımcısı ilan etti

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD yönetimine seslenerek Nicolas Maduro'nun derhal serbest bırakılmasını istedi ve ülkesinin hiçbir devletin kolonisi olmayacağını duyurdu.

ABD ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela'da düzenlediği hava saldırıları sonrası Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalayarak, ABD'de yargılanmak üzere ülkeden kaçırdı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodrgiuez, ABD'ye seslendi. Rodriguez, Washington yönetimini hedef aldığı konuşmasında, Venezuela'nın egemenlik haklarına vurgu yaparak sert mesajlar verdi.

'MADURO'YU DERHAL SERBEST BIRAKIN'
Rodriguez, yaptığı açıklamada ABD makamlarına doğrudan seslenerek, Nicolas Maduro'nun derhal serbest bırakılmasını istedi.

Açıklama, Karakas yönetiminin Washington yönetimine karşı duruşunun net bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

'VENEZUELA HİÇBİR ÜLKENİN KOLONİSİ OLMAYACAK'
Rodriguez, "Venezuela hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak" diyerek, uluslararası baskılara karşı direnecekleri mesajını vererek, Venezuela'nın kendi kaderini tayin etme hakkı konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

VENEZUELA HALKINA ÜLKEYİ SAVUNMAK İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI YAPTI
Venezuelalılara ülkeyi birlik halinde savunmaları çağrısında bulunan Rodriguez, "Venezuela'nın tek bir devlet başkanı vardır o da Nicolas Maduro'dur" dedi.

NE OLMUŞTU?
Venezuela’nın başkenti Caracas’ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

