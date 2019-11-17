Venedik'te zarar 1 milyar euro! Belediye başkanından kritik açıklamalar
İTALYA’nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde, yükselen suların verdiği zararın yaklaşık 1 milyar euroyu bulduğu belirtiliyor.
Venedik'te meydana gelen sel felaketinde maddi zararın 1 milyar euro olduğu belirtilirken, su seviyesinin tekrar yükselmesi bekleniyor.
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Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro Messaggero, şu açıklamayı yaptı: Kentte suların yükselmesiyle oluşan zararın tahmini 1 milyar euro olduğunu söyleyebiliriz.
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Ancak, sular çekilip, her şey kuruduktan sonra suların, evlere, iş yerlerine, kültürel ve sanatsal varlıklarımıza ne kadar zarar verdiğini anlayabiliriz.
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İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese de kentte incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada ise şöyle konuştu: Kesinlikle korunması gereken bir yer.
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