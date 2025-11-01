Veliaht'ın Timur'u Akın Akınözü'nün kazancı ortaya çıktı! Bölüm başına bu kadar kazanıyormuş
Oyuncu Akın Akınözü, Ebru Şahin ile başrolünü paylaştığı Hercai dizisinde canlandırdığı 'Miran Aslanbey' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Şimdilerde Show TV'de yayınlanan 'Veliaht' dizisiyle boy gösteriyor. Ünlü ismin rol aldığı diziden bölüm başına aldığı para ortaya çıktı. Bakın ne kadar kazanıyormuş...
SHOW TV’de yayınlanan ve her bölümüyle reyting rekorları kıran, FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’ dizisinde canlandırdığı 'Timur Aslan' karakteriyle kendisinden sıkça söz ettiren ve hayranlarını ekranlara bağlayan ünlü oyuncu Akın Akınözü şimdilerde kazancıyla gündem oldu. Veliaht dizisinde bölüm başına aldığı para gündeme bomba gibi düştü. Bakın ne kadar kazanıyormuş...
Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü ismin diziden aldığı ücret ortaya çıktı.
BÖLÜM BAŞI ÜCRETİ...
Serra Arıtürk ile başrolü paylaşan Akın Akınözü, fenomen diziden bölüm başına 1,5 milyon TL kazanıyor.
Akınözü'nün partneri Arıtürk ise diziden bölüm başına 750 bin TL alıyor.