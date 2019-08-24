Vehbi Koç'un doktoruna hediye ettiği makam aracı müşteri bekliyor

Bütün parçaları orijinal olan otomobil, dönemin otomobillerinde bulunmayan farklı özelliklere de sahip. 1980 senesinde üretilmesine rağmen klimalı olan otomobil aynı zamanda zırhlı ve kalın camlara sahip. Vehbi Koç’un doktorunun vefatının ardından özel bir firmanın koleksiyonuna giren otomobil, 39 sene önce üretilmesine rağmen daha 18 bin kilometrede.