Vefatı yürekleri yakmıştı! Rıza Tamer son röportajında bakın neler söylemiş...
Popstar yarışmasıyla ünlenen ve yıllar sonra yeniden gündeme gelen şarkıcı Rıza Tamer, Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tamer'in 5 ay önce verdiği röportajı ortaya çıktı.
Şarkıcı Rıza Tamer , reçeteli ilaçlarını içtikten bir süre sonra fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan Şişman, arkadaşı Ş.T.E. eşliğinde ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Rıza Tamer buradaki müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Şişman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Ölümün şüpheli bulunması üzerine cumhuriyet savcısı tarafından inceleme başlatıldı. Rıza Tamer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.