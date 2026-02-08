Vefasını gösterdi! Aleyna Tilki Güllü için öyle bir jest yaptı ki...
Türkiye'nin en kıymetli seslerinden olan Güllü vefatı ile milyonlarca sevenini yasa boğdu. Sevilen şarkıcının ölümü sonrası Aleyna Tilki'den örnek bir davranış geldi.
"Güllü" adıyla tanınan ünlü şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek 52 yaşında yaşamını yitirmişti.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi cezası verilmişti. Aleyna Tilki, arabesk müziğinin efsane ismi Güllü'nün 'Oyuncak Gibi' şarkısını yorumladı. İşte detaylar…
Aleyna Tilki, vahim bir şekilde hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün 'Oyuncak Gibi' şarkısına cover yaptı.
ALEYNA TİLKİ, GÜLLÜ'NÜN 'OYUNCAK GİBİ' ŞARKISINI YORUMLADI!
Geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada “Güllü arabesk dünyasının en büyük seslerinden biri. Her zaman sesinden en çok etkilendiğim ve sevdiğim sanatçılardandı.