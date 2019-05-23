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Vedat Muriqi'den transfer açıklaması

Vedat Muriqi'den transfer açıklaması

Süper Toto Süper Lig'in son haftasında evinde Trabzonspor’u konuk edecek Çaykur Rizespor'da golcü futbolcu Vedat Muriç, hakkında çıkan transfer dedikoduları hakkında açıklama yap

Çaykur Rizespor'un Kosovalı forveti Vedat Muriç, Süper Lig'in son haftasında oynayacakları Trabzonspor maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Ligde sezonun son maçını oynayacaklarını anımsatan Muriç, "Uzun zamandır maç kazanamıyoruz. Ligin son maçında Trabzonspor'u yenip sezonu üç puanla kapatmak istiyoruz. Taraftarlarımızı da mutlu etmek istiyoruz. Her takım maçı kazanmak için oynayacak. Kendi sahamızda çok daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Biz favori olduğumuzu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Muriç, kendi performansı adına mutlu olduğunu anlatarak, "Takıma ne kadar katkı sağlarsam o kadar mutlu olurum diye söylemiştim. Bu gol olur, performans veya asist olur. Benim için hiç fark etmiyor. Yeter ki takıma katkı sağlayayım." diye konuştu.

Transfer açıklaması
Transfer söylentileriyle pek ilgilenmediğini kaydeden Muriç, "Bu konuyla ilgili büyüklerimiz, başkanımız hepsi ilgileniyor. Benim için önemli olan saha içi." ifadesini kullandı.

Muriç, VAR'la ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, VAR'a karşı olmadığını belirterek, "Kimsenin hakkı yenmiyor diye düşünüyorum ama hakkaniyetli kullanıldığı zaman öyle oluyor. Benim beş golümün iptal olması şans, yapacak bir şey yok. Hakem golü verince daha sonra VAR'dan iptal olunca ister istemez bir moral çöküntüsü yaşıyoruz. Çabuk bir şekilde toparlamaya çalışıyoruz ama toparlamak için biraz zaman kaybediyoruz. Beş golüm iptal oldu, önemli değil. Elimizden geldiğince gol atmaya çalışacağız." dedi.

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