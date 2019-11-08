Vedat Muriqi Türk Milli Takım'da neden oynamadı

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriqi, sarı-lacivertli takıma transfer sürecinden bahsederken Türk Milli Takımı'nda neden oynayamadığı konusuna da değindi.

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, NTV'ye konuştu. Fenerbahçe'ye transfer oluş sürecinden bahseden Vedat Muriqi "lk hedefim Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynamaktı. Sonra Fenerbahçe'den resmi teklif geldi ve reddetmek kolay olmadı. Önce burada şampiyon olayım, sonra Avrupa..." ifadelerini kullandı.

''Çocukluk hayalim gerçek oldu''

Muriqi ayrıca "Yuvamda, Samandıra'dayım. Çocukluk hayalim gerçek oldu. Allah'ın izniyle burada şampiyonluklar yaşamak istiyorum." dedi. İngiltere Premier Lig'i çok beğendiğini söyleyen golcü oyuncu, "Hayallerimden biri İngiltere Premier Lig'i. Fiziksel anlamda mücadele üst düzey ve kendi yapıma da uygun görüyorum." diye konuştu.

''Fenerbahçe'den teklif gelecek deseniz, kavga ederdim''

Kendisini dedesinin Fenerbahçeli yaptığını söyleyen Muriqi, "Dedem Fenerbahçeli olmalı sağladı. Dedemin Fenerbahçe'yi tutmasının sebebi de efsane başkanlarımızdan Ali Şen'in Kosovalı olması. Fenerbahçe hangi takım diye merak ediyordum, dedem anlatırdı. Hayal kurmayı seven biriyim. Hayalperestim. Ama günün birinde bana Fenerbahçe'den teklif gelecek deseniz, kavga ederdim. Hayal bile edemezdim. Kader diyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Takım'da neden oynamadı

Türk Milli Takımı'nda neden oynayamadığı konusuna da değinen Muriqi, "Prosedörü takıldık. Ailede Türk kökenli birini sordular, Türk pasaportum vardı ancak olmadı. Dönemin U21 hocası Abdullah Ercan beni çok beğendiğini söyledi. Olmayınca doğup büyüdüğüm Kosova için seve seve oynamaya başladım." diye konuştu.

''Tipik olarak pivot santrfor değilim''

Fenerbahçe'nin ligdeki performansı ile ilgili "Bazen şanssızlık, bazen iyi koordine olamama..." diyen Muriqi, "Kaçırdığımız pozisyonlar bize puan kaybı ya da yenilgi olarak dönüyor. Emre abi, Volkan hoca... Hepsi çok tecrübeli. Gelecek haftaki maça kendimizi iyi hazırlıyoruz. Fenerbahçe'de kendini geliştirmeme gibi bir durum söz konusu değil. Eksik gördüğüm yanlarım da var. Kafa golüm az. Tipik olarak pivot santrfor değilim ama hava toplarımı geliştirmem lazım." dedi.

Örnek aldığı futbolcular

"Ibrahimovic'in sahadaki sakinliğini, Lewandowski'nin bitiriciliğini örnek alıyorum." diyen Muriqi, "Cavani'nın kale önündeki hırsı da beni etkiliyor. Onların bu kısımlarını kendime enjekte etmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"Tek hedef şampiyonluk"

Bu sezon Fenerbahçe olarak tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Muriqi, "Bu sezon tek hedef şampiyonluk olarak yola çıktık. Geçen sezon tekrar yaşanmayacak. Bunun herkes bilincinde. Her toplantıda da dile getiriyoruz. Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, diğer Anadolu kulüpleri... Ligin kalitesinin arttığını düşünüyorum." diye konuştu.



"Ali Koç başkan sağolsun beni seviyor''

Ali Koç ile arasının iyi olduğundan da bahseden Vedat Muriqi, "Ali Koç başkan sağolsun, telefonla birkaç kez görüştük transfer döneminde. Beni seviyor, ben de onu seviyorum. Milli maçlardan sonra hep arar konuşuruz. Gol attıysam 'izledim gördüm' der." ifadelerini kullandı.