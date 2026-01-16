Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye geliyor mu? İşte son durum

Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Mallorca'ya resmi teklif yapmaya hazırlanıyor ve 15 milyon euro bütçe ayırdı. İddiaya göre Muriqi de Fenerbahçe'ye dönüş fikrine sıcak bakıyor; ancak Mallorca'nın yüksek bonservis talebi transferin en büyük engeli olarak görülüyor.

Golcü transferi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin sürpriz bir şekilde Vedat Muriqi'i gündemine aldığı iddia edildi. Sarı-lacivertliler transfer için 15 milyon euro bütçe ayırırken, Kosovalı golcünün de eski takımına dönüşe sıcak baktığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DE MURIQI SÜRPRİZİ

Yoğun bir transfer döneminden geçen Fenerbahçe'de birçok forvet ismi gündeme gelirken, son olarak Mallorca forması giyen Vedat Muriqi iddiası öne çıktı. Sarı-lacivertlilerin golcü takviyesi için listesine Muriqi'i dahil ettiği kaydedildi.

15 MİLYON EURO BÜTÇE HAZIR

Sözcü'nün haberine göre Fenerbahçe'nin, Vedat Muriqi için Mallorca'ya resmi teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Haberde, sarı-lacivertlilerin bu transfer için 15 milyon euro bütçe ayırdığı bilgisine yer verildi.

MURIQI'DEN "OLUMLU" DÖNÜŞ İDDİASI

Aynı haberde, 31 yaşındaki futbolcunun transfer konusunda Fenerbahçe'ye olumlu dönüş yaptığı ve sarı-lacivertli formayı yeniden giymeye sıcak baktığını ilettiği öne sürüldü.

MALLORCA ENGELİ ÖNE ÇIKIYOR

Transferin önündeki en önemli unsurun Mallorca cephesi olduğu belirtiliyor. İspanyol ekibinin Muriqi ile sezon başında sözleşme yenilemiş olması ve oyuncuyu bırakmak istememesi nedeniyle bonservis talebinin yüksek olabileceği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DETAYI

Vedat Muriqi'in bu sezon Mallorca formasıyla 18 maçta 11 gol kaydettiği aktarılırken, piyasa değerinin 4,5 milyon euro olarak gösterildiği ve kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

FENERBAHÇE'DEKİ ESKİ TRANSFER HİKAYESİ

Muriqi, 2019 yılında Çaykur Rizespor'dan 5,6 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olmuş, bir sezon sonra Lazio'ya 21 milyon euroya satılmıştı.