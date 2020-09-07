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Vedat Muriç sonrası plan belli! 2 gidecek 4 gelecek

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin transfer planı belli oldu. Sağ be ve stoper transferi yapacak Fenerbahçe'de 4 isim yolcu.

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Vedat Muriqi transferinde 20 milyon euro'da ısrar eden Fenerbahçe hedefine ulaştı. Sabah'ın haberine göre; Kosovalı golcüsünü 17.5 milyon euro bonservis, artı 1 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 5 pay karşılığında Lazio'ya gönderen sarı-lacivertliler, Vedat sonrası planlarını da belirledi.

SAĞ BEK: Bu bölge için Nabil Dirar'ın sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor. Dirar'ın ayrılığı sonrası Bayern Münih II'den Mert Yılmaz kadroya katılacak.

STOPER: Marcel Tisserand ve kulübü Wolfsburg ile her konuda anlaşma sağlandı. Bu hafta içerisinde transfere son nokta konulacak. Tisserand gelir gelmez Zanka gidecek.

KANAT: Zahavi ile yapılacak görüşme belirleyici olacak. İsrailli oyuncu Fenerbahçe'nin şartlarını kabul edip, imzayı atarsa, Kalu ismi rafa kalkacak.

SANTRFOR: Nikola Kalinic'in menajerleriyle yapılan görüşme olumlu geçti. Transferin birkaç gün içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

5 yıllık imza atacak
Vedat, dün Kosova'da kız kardeşi Narçın'ın düğününe katıldı. Yarın İtalya'ya gidecek, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Lazio'ya 5 yıllık imza atacak.

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