Vedat Milor'un yeni anketi Türkiye'yi ikiye böldü

Vedat Milor'un yeni anketi Türkiye'yi ikiye böldü

Daha önce sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Menemen soğanlı mı yapılır, soğansız mı?" anketiyle adeta infial etkisi yaratan Vedat Milor bu kez balığı ele aldı. Milor, "Balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı?" anketi başlattı.

Vedat Milor'un yeni anketi Türkiye'yi ikiye böldü - Sayfa 1

Geçen yıl sosyal medya hesabından, "Menemen soğanlı mı yapılır, soğansız mı?" anketi başlatan Vedat Milor, bu kez de "Balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı?" anketi başlattı.

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Vedat Milor'un yeni anketi Türkiye'yi ikiye böldü - Sayfa 2

Milor paylaşımında, "Geçen seneki menemen anketinden sonra en çok sorduğunuz soruları özellikle takip ettim. Biri bariz biçimde öne çıktı. Herkesin rahatlıkla fikir sahibi olabileceği bir soru: Balığa limon sıkılır mı?" dedi.

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Vedat Milor'un yeni anketi Türkiye'yi ikiye böldü - Sayfa 3

Milor'un anketine 300 binden fazla kişi katıldı.

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Vedat Milor'un yeni anketi Türkiye'yi ikiye böldü - Sayfa 4

İşte Türkiye'yi ikiye bölen anket ve ankete gelen bazı yorumlar...

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