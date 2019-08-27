Vedat Milor'un yeni anketi Türkiye'yi ikiye böldü
Daha önce sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Menemen soğanlı mı yapılır, soğansız mı?" anketiyle adeta infial etkisi yaratan Vedat Milor bu kez balığı ele aldı. Milor, "Balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı?" anketi başlattı.
Geçen yıl sosyal medya hesabından, "Menemen soğanlı mı yapılır, soğansız mı?" anketi başlatan Vedat Milor, bu kez de "Balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı?" anketi başlattı.
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Milor paylaşımında, "Geçen seneki menemen anketinden sonra en çok sorduğunuz soruları özellikle takip ettim. Biri bariz biçimde öne çıktı. Herkesin rahatlıkla fikir sahibi olabileceği bir soru: Balığa limon sıkılır mı?" dedi.
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Milor'un anketine 300 binden fazla kişi katıldı.
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İşte Türkiye'yi ikiye bölen anket ve ankete gelen bazı yorumlar...
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