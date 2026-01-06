Vedat Işıkhan'dan 'En düşük emekli aylığı' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme için TBMM AK Parti Grubu’nun çalışma yürüttüğünü ve yasal sürecin Meclis’te tamamlanacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA İLİŞKİN TBMM AK PARTİ GRUBU KONUYA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR"

Bakan Işıkhan, en düşük emekli aylığında bir düzenleme olup olmayacağına ilişkin soruları da cevaplayarak, "TBMM AK Parti Grubu konuya yönelik bir çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim. Kamuoyumuzla hem emekli vatandaşlarımızla emektarlarımızla ilgili toplantılar da yapıldıktan sonra konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını son dakika haberi olarak bunu vermemde bir sakınca yok. Artık en düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek ve yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra da bunu kamuoyuyla paylaşacaklar. AK Parti grubu toplanacak kendi değerlendirmelerini çalışmalarını yapacaklar ondan sonra da kısa süre içerisinde olacağını düşünüyorum meclisimize sunup mecliste çünkü yasal boyuta dönüştürmemiz gerekiyor. İnşallah o da emeklilerimize emektarlarımıza hayırlı olur" şeklinde konuştu.

"HAZİRAN AYINDA DURUMU KÖTÜ OLAN VATANDAŞLARIMIZIN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARINDA GELİR DESTEĞİNİ DAHA DA ARTIRMAMIZ SÖZ KONUSU"

Emekliler içerisinde en zengin kişiden, kötü durumda olan emeklilerin olduğunu fakat Bakanlık olarak her kesime eşit yaklaşmak durumunda olduklarını belirten Işıkhan, "Şimdi öyle bir sistem kurgulayalım ki Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da biz bunları tartışıyoruz Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın vermiş olduğu sosyal yardımlar var sosyal destekler var çok önemli. Ama biz burada öyle bir model geliştirmek gayretindeyiz ki inşallah yakın zamanda belki Haziran ayında 2026 yılı içerisinde bu en düşük emekli aylığı durumu kötü olan vatandaşlarımıza bu gelir desteğini daha da artırmamız söz konusu oluyor böyle bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Yani ama bunun nihai kararını tabii mecliste hep birlikte çalışarak diğer bakanlıklarımızla da Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda hep birlikte masaya yatırarak bu en düşük emekli aylığıyla ilgili kalıcı ne yapabiliriz onun gayreti içerisindeyiz" dedi.

"YAŞLILARIMIZA MADDİ DESTEK SAĞLAYACAĞIZ"

Yaşlı nüfusun arttığını ve buna yönelik adımlar atıldığını kaydeden Işıkhan, "Aslında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sunmuş olduğu bakım hizmetiyle Sağlık Bakanlığımızın sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinin bir bileşeni olarak düşünelim. Biz buralardan yararlanan vatandaşlarımıza, yaşlı vatandaşlarımıza, emeklilerimize maddi destek sağlayacağız, sigorta kapsamına alacağız ve hangi ihtiyaç türü, muhtaçlık durumuna göre nasıl bir bakım aldıysa o bakımın maliyetini karşılayacağız. Uzun süreli bakım sigortasını biz öncelikle Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gündemine getireceğiz. Biz hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Bu alanda sivil toplum kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, akademisyenlerimiz, uygulamada bulunan profesyonellerin tüm paydaşların desteğini ve görüşünü almak zorundayız yakın bir zamanda. Genel Sağlık Sigortası'nda nasıl tüm nüfusu bir sosyal güvence şemsiyesine aldıysak, burada da uzun süreli bakım sigortasıyla hem aileleri hem de yaşlı vatandaşlarımızı biz bu sosyal güvenlik şemsiyesi altına almak zorundayız" diye konuştu.