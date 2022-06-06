Vedat Bilgin, 3600 ek göstergeye ilişkin ayrıntıları anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur ve memur emeklilerine 3600 ek gösterge müjdesinin ardından Vedat Bilgin, önlerinde EYT ve sözleşmeli personel dosyaları olduğunu söyledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin merakla beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili yeni düzenlemeyi açıkladı.

Tüm memurları kapsayan çalışmanın açıklanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber'de canlı yayına katılarak konuya ilişkin merak edilen ayrıntılara değindi.

"Aralıkta yapılacak düzenleme ile katlanarak artacak"

Aralık ayında yapılacak düzenlemeye dikkat çeken Bilgin, "Biz aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız. Aralık ayında yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak. 200 bin lira emekli ikramiyesi alanlar 50 bin lira fazla alacak." dedi.

İleri tarihli çalışmalarına değinen Bilgin, sözleşmeli personel ve EYT konularına işaret etti.

"Önümüzde EYT ve sözleşmeli personel dosyası var"

Bilgin şöyle konuştu:

"Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya sözleşmeli personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor.

Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz.

Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz ve EYT de önümüzde. Çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti emekçilerini koruyan sosyal bir devlettir ve bu devam edecektir."

"Kimsenin beklemediği bir düzenleme yaptık"

Bilgin'in açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye’nin çalışanlarını emekçilerini ilgilendiren her konu bizim ilgi alanımıza giriyor. Bunlardan biride ek göstergeydi.

Sayın Cumhurbaşkanımız bugün açıkladı. Daha öncede bildiğiniz gibi asgari ücrette devrim niteliğinde bir artış yapmıştık. Cumhurbaşkanımız bizden kapsamlı bir düzenleme istedi bizde bunu yaptık.

5 milyon 300 bin emekliyi kapsayan bir çalışma yaptık. Dolayısıyla sendikaların ve kimsenin beklemediği bir düzenleme yaptık. İnanıyorum ki Türkiye’nin kamu çalışanları bu gece farklı uyuyacak.

Diyecek ki devletim beni düşünüyor. Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda 1300 lira ile 1400 lira arasında bir değişim oldu.

Temmuz ayında kapsamlı bir iyileştirme yapacağımızı söyleyeyim. Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruyacak bir düzenleme yapacağız.

"Biz adil olanı düzgün olanı yaptık"

Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir. Devlet adil olanı düzgün olanı yapar. Biz adil olanı düzgün olanı yaptık.

Ben halkımızın Türkiye’nin çalışanlarının yapılan düzenlemenin adil olduğu düşünüyor olmasından oldukça mutluyum. Şunun da müjdesini vereyim, bütün kamu çalışanlarımızın ücretlerinin düzenlenmesi çalışmasını da Sayın Cumhurbaşkanımız uzun vadede bize verdi."