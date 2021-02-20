Veda paylaşımı yaptı Seni Çok Bekledim'de şoke eden ayrılık!
Star TV'deki Özcan Deniz'in dizisi Seni Çok Bekledim'de erken bir ayrılık yaşandı. Kimsenin beklemediği bu ayrılık duyanları şaşırttı.
Geçtiğimiz günlerde dünyanın dört bir yanındaki televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan eğlence içeriklerinin sosyal medya etkisini ölçen kuruluş The WIT ocak ayında yayına giren en popüler dizi ve programları açıkladı.
3 Şubat tarihli Instagram verilerine dayanarak hazırlanan ve en fazla takipçi kazanan ilk on formattan oluşan listede, Star'ın başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Seni Çok Bekledim 63 bin takipçiyle listedeki en popüler sekizinci yapım olmayı başardı.
Sezona güzel bir başlangıç yapan dizide ise beklenmedik bir olay yaşandı.
Seni Çok Bekledim dizisinin 4. bölümünde Türkü Turan diziye veda etti.