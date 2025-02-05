Ve İstanbul'da kar başladı! AKOM'dan flaş uyarı geldi! Kar nereye yağacak?
Meteoroloji, AKOM ve valiliğin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının, ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de, İstanbul'da çarşamba ve perşembe günleri ise kar yağışının beklendiğini belirtmişti.
Meteoroloji, AKOM ve valiliğin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde başladı. İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Çekmeköy ve Aydos tarafında etkisini gösterdi. Kar yağışının, ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekliyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU! İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün İstanbul'da hava çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu olacak. Megakent'in kuzey kesimleri ve yüksekleri ise hafif kar yağışlı olacak. Kentte yüzbinlerce öğrenci de kar yağışına bağlı olarak "Bugün okullar tatil olur mu?" sorusuna yanıt ararken henüz tatili gerektirecek bir yağış haberi gelmedi.
YURT GENELİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yurt genelinde ise bugün hava durumu tahminleri şöyle:
Yapılan son değerlendirmelere göre ülke geneli bugün parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin aralıklı yağış alması bekleniyor.
Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Adana ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olacağı öngörülüyor.