Ve İstanbul'da kar başladı! AKOM'dan flaş uyarı geldi! Kar nereye yağacak?

İSTANBUL HAVA DURUMU! İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün İstanbul'da hava çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu olacak. Megakent'in kuzey kesimleri ve yüksekleri ise hafif kar yağışlı olacak. Kentte yüzbinlerce öğrenci de kar yağışına bağlı olarak "Bugün okullar tatil olur mu?" sorusuna yanıt ararken henüz tatili gerektirecek bir yağış haberi gelmedi.