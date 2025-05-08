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Vatikan'da beyaz duman! Katoliklerin yeni Papa'sı belli oldu

Vatikan'da beyaz duman! Katoliklerin yeni Papa'sı belli oldu

Vatikan'da 133 kardinal, yeni papayı seçmek için konklavda 3. kez bir araya geldi. Toplantının ardından Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın seçildiği anlamına gelen beyaz duman yükseldi.

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Fnracis'in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Vatikan'da yeni papa seçimi yapıldı. 133 kardinal, konklavda yeni papayı seçmek için 3. kez toplandı.

Toplantının ardından Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi. Papanın seçilmesiyle birlikte Vatikan'da meydanda toplanan insanlar arasında büyük coşku yaşandı.

Vatikan'da beyaz duman! Katoliklerin yeni Papa'sı belli oldu - Resim: 0

ŞİMDİ NE OLACAK?

Seçici kardinaller artık yeni papa için kararlarını verdiler ve bundan sonra işler oldukça hızlı ilerleyecek. Beyaz dumanın çıkmasının ardından, yeni papa genellikle önümüzdeki bir saat içinde Aziz Petrus Meydanı'na bakan balkonda görünecek. Yeni papa şu anda Sistina Şapeli'nin yanındaki küçük bir odaya götürülüyor. Odasında beyaz papa cübbesini giyecek.

Kıdemli kardinal kısa süre içinde kararı 'Habemus Papam', yani Latince 'Bir Papamız Var' sözleriyle ilan edecek ve yeni papanın seçtiği papa adını duyurarak onu tanıtacak.

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