Vatikan'da 36 yıl önce kaybolan Emanuela Orlandi için ihbar geldi
Vatikan'da görev yapan bir çalışanın 15 yaşındaki kızı Emanuela Orlandi, 1983 yılında gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu.
Geçen 36 yıldır kızlarına ne olduğunu öğrenmeye çalışan Orlandi ailesinin aldığı 'Meleğin işaret ettiği yere bakın' ihbarıyla genç yaşta kaybolan Emanuela Orlandi'nin cesedini arama çalışmaları geçtiğimiz günlerde tekrar başladı.
Çalışmalar kapsamında Prenses Sopihe von Hohenlohe'nin mezarı ile Prenses Carlotta Federica di Mecklemburgo'nun mezarı açıldı. Açılan mezarlarda Emanuela Orlandi'ye dair herhangi bir ize rastlanmadı.
Konu ile ilgili Vatikan'dan yapılan yeni açıklamada bir taş levha altında kemik kalıntıları bulunduğu ve önümüzdeki hafta taş levhanın açılacağı belirtildi.
Taş levhanın büyük olasılıkla 20 Temmuz'da açılması planlanıyor
Taş levhanın büyük olasılıkla 20 Temmuz'da açılması planlanıyor. Geçtiğimiz perşembe günü açılan iki mezarda ise, mezara defnedildiği söylenen 19'uncu yüzyılda yaşamış Alman prenseslerine dair kalıntılar da bulunamaması şaşkınlıkla karşılanmış fakat konu net bir hakkında açıklama yapılmamıştı.