Vatandaşlık maaşında detaylar belli oldu! İşte emeklilere ek gelir sağlayacak düzenleme

PİLOT UYGULAMA 2026, ÜLKE GENELİ 2027 HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında, sistemin önce pilot olarak uygulanacağı, ardından 2027 itibarıyla yaygınlaştırılmasının amaçlandığı kaydedildi. Uygulamaya ilişkin çerçevenin bir yasa teklifi ile Meclis gündemine taşınmasının da beklentiler arasında olduğu aktarıldı.

EMEKLİLERE DE VATANDAŞLIK MAAŞI

Proje ile her hanenin belli bir gelire sahip olması hedefleniyor. Buna göre, hanelere yönelik belli bir gelir seviyesi belirlenecek ve bu rakamın altında geliri olanlara devlet tarafından gelir desteği verilecek. Gelir desteğinin yanısıra, farklı sosyal yardımlarla aileler desteklenecek. Bu sistemin hayata geçirilmesi ile birlikte her ocak ve temmuz ayında en düşük emekli aylıklarının artırılması için kanuni düzenleme yapılması uygulamasından vazgeçilecek.

"SOSYAL GÜVENLİK ŞEMSİYESİ" VURGUSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın daha önce yaptığı değerlendirmelerde, aileler ve yaşlı vatandaşlar için sosyal güvenlik şemsiyesinin güçlendirilmesi ve uzun süreli bakım gibi başlıklarda kapsamın genişletilmesine ihtiyaç olduğu mesajı öne çıkmıştı.