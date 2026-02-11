Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek? Vatandaşlık maaşı kimlere verilir, şartları ne?

Vatandaşlık maaşı başvurusu ne zaman, başladı mı?

Türkiye’de sosyal destek sisteminde köklü değişiklik getirmesi beklenen Vatandaşlık Maaşı (GETAD – Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi) için detaylar netleşmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen yeni model kapsamında dar gelirli hanelere düzenli nakit desteği sağlanması planlanıyor. Peki, vatandaşlık maaşı başvurusu başladı mı? Vatandaşlık maaşı ne zaman, kimlere verilecek? Başvurular e-Devlet üzerinden mi yapılacak?