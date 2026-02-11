Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek? Vatandaşlık maaşı kimlere verilir, şartları ne?
Vatandaşlık maaşına ilişkin detaylar netleşiyor. 2026 yılında pilot illerde başlayacak olan Vatandaşlık maaşı başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek?
Vatandaşlık maaşı başvurusu ne zaman, başladı mı?
Türkiye’de sosyal destek sisteminde köklü değişiklik getirmesi beklenen Vatandaşlık Maaşı (GETAD – Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi) için detaylar netleşmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen yeni model kapsamında dar gelirli hanelere düzenli nakit desteği sağlanması planlanıyor. Peki, vatandaşlık maaşı başvurusu başladı mı? Vatandaşlık maaşı ne zaman, kimlere verilecek? Başvurular e-Devlet üzerinden mi yapılacak?
Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek?
Kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) henüz resmen başvuruya açılmadı.
Yetkililer, uygulamaya ilişkin yasal düzenlemenin 2026 yılı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmasının beklendiğini açıkladı.
Pilot uygulamanın birkaç ilde başlatılması planlanırken, sistemin 2027 yılında tüm Türkiye’de devreye alınması hedefleniyor.
Vatandaşlık maaşı uygulaması 2026 yılında pilot illerde başlayacak, 2027’de ise Türkiye geneline yayılması planlanıyor. Vatandaşlık maaşı başvurularının e-Devlet üzerinden alınması beklenirken, destekler bölgesel gelir analizine göre belirlenecek ve nakit olarak ödenecek.