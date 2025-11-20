'Vatandaşlık maaşı' geliyor! Geliri olmayan haneye asgari ücret, detaylara bakın

Vatandaşlık Maaşı uygulaması, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi çerçevesinde hayata geçirilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen ve ilgili diğer bakanlıkların destek verdiği ‘Vatandaşlık maaşı’ uygulaması ile her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir gelire sahip olması hedefleniyor.