Vatandaşlar sokağa çıkamıyor Edirneli vatandaşlar isyan ediyor

Vatandaşlar sokağa çıkamıyor Edirneli vatandaşlar isyan ediyor

Yaz aylarında milyonlarca vatandaşın şikayet ettiği sivrisinekler Edirnelilere nefes aldırmıyor. Vatandaşlar, akşam saatlerinde dışarı çıkamıyor, çıktıkları takdirde ise yanlarında sinek ilacıyla gezmek zorunda kalıyor.

Vatandaşlar sokağa çıkamıyor Edirneli vatandaşlar isyan ediyor - Sayfa 1

Edirne'de her yıl sıklıkla rastlanan sivrisineklere bu yıl karasinekler de eklendi. Özellikle havanın kararmasından itibaren kenti basan sinekler, yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Kent sakinleri, yaşamlarının olumsuz etkilendiğini dile getirerek bu soruna acilen bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. 

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Vatandaşlar sokağa çıkamıyor Edirneli vatandaşlar isyan ediyor - Sayfa 2

Akşamları dışarı çıkamadıklarını, evlerinin kapı ve pencerelerini sıkı sıkı kapatmak zorunda kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, tepkilerini sosyal medyadan da dile getirdi. Sineklerin bu kadar çoğalmasının gerekçesi ise son yıllarda yerleşim yerlerine kadar gelen çeltik tarlalarının neden olduğu belirtildi.

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Vatandaşlar sokağa çıkamıyor Edirneli vatandaşlar isyan ediyor - Sayfa 3

Tarlalardan ziyade Kanal Edirne de neden oluyor: Tunca ve Arda nehirlerinin yanı sıra Meriç Nehri üzerinde taşkınları korumak amacıyla yapımı tamamlanmak üzere olan Kanal Edirne'nin de sineklerin artmasına yol açtığı ileri sürüldü.

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Vatandaşlar sokağa çıkamıyor Edirneli vatandaşlar isyan ediyor - Sayfa 4

Almanya'ya gidildi: Vatandaşların şikayetleri hakkında konuşan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, 10 yıl kendi belediye ekipmanı ile sineklerle mücadele ettiklerini belirterek, bunu sürdürmek için Almanya'da Ren Nehri kıyısındaki çalışmaları da yerinde gördüklerini söyledi. Sineklerle larva döneminde biyolojik mücadele de yaptıklarını anlatan Tanrıkulu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

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