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Vatandaşlar PTT'ye akın etti Mardin Gaziantep Samsun Adıyaman'da uzun kuyruklar oluştu

Vatandaşlar PTT'ye akın etti Mardin Gaziantep Samsun Adıyaman'da uzun kuyruklar oluştu

ADIYAMAN, Gaziantep, Samsun ve Adıyaman'da PTT şubeleri önlerinde 17 günlük tam kapanmaya rağmen uzun kuyruklar oluştu.

Vatandaşlar PTT'ye akın etti Mardin Gaziantep Samsun Adıyaman'da uzun kuyruklar oluştu

Tüm Türkiye’de başlayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen PTT binası önüne sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, burada kuyruk oluşturarak, sosyal destek yardım parasıyla ilgili isimlerini sistemden sorgulattı. 

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Vatandaşlar PTT'ye akın etti Mardin Gaziantep Samsun Adıyaman'da uzun kuyruklar oluştu

Gaziantep
Kentte çok sayıda kişi, işlemlerini yaptırmak için sabah saatlerinden itibaren PTT şubelerine geldi. Şube önlerinde yoğunluk oluşturanlar, uzun kuyruklarda sıranın kendilerine gelmesini bekledi. 

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Vatandaşlar PTT'ye akın etti Mardin Gaziantep Samsun Adıyaman'da uzun kuyruklar oluştu

Kuyrukta beklerken sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal edenler ise yoğunluk üzerine bölgeye gelen polisler tarafından uyarıldı.

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Vatandaşlar PTT'ye akın etti Mardin Gaziantep Samsun Adıyaman'da uzun kuyruklar oluştu

Adıyaman
Çok sayıda kişi sabah saatlerinden itibaren çeşitli işlemlerini yapmak üzere Eskisaray Mahallesi'nde bulunan PTT şubesi önüne geldi. Burada uzun kuyruk oluşturan ve sosyal mesafe kuralını uymayanlara görevliler uyarılarda bulundu. 

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