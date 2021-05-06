Vatandaşlar PTT'ye akın etti Mardin Gaziantep Samsun Adıyaman'da uzun kuyruklar oluştu
ADIYAMAN, Gaziantep, Samsun ve Adıyaman'da PTT şubeleri önlerinde 17 günlük tam kapanmaya rağmen uzun kuyruklar oluştu.
Tüm Türkiye’de başlayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen PTT binası önüne sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, burada kuyruk oluşturarak, sosyal destek yardım parasıyla ilgili isimlerini sistemden sorgulattı.
Gaziantep
Kentte çok sayıda kişi, işlemlerini yaptırmak için sabah saatlerinden itibaren PTT şubelerine geldi. Şube önlerinde yoğunluk oluşturanlar, uzun kuyruklarda sıranın kendilerine gelmesini bekledi.
Kuyrukta beklerken sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal edenler ise yoğunluk üzerine bölgeye gelen polisler tarafından uyarıldı.
Adıyaman
Çok sayıda kişi sabah saatlerinden itibaren çeşitli işlemlerini yapmak üzere Eskisaray Mahallesi'nde bulunan PTT şubesi önüne geldi. Burada uzun kuyruk oluşturan ve sosyal mesafe kuralını uymayanlara görevliler uyarılarda bulundu.