Vatandaşlar PTT'ye akın etti Mardin Gaziantep Samsun Adıyaman'da uzun kuyruklar oluştu

Adıyaman

Çok sayıda kişi sabah saatlerinden itibaren çeşitli işlemlerini yapmak üzere Eskisaray Mahallesi'nde bulunan PTT şubesi önüne geldi. Burada uzun kuyruk oluşturan ve sosyal mesafe kuralını uymayanlara görevliler uyarılarda bulundu.