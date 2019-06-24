Vatandaşlar haber verdi! Kanalizasyona sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Ayvalık’ın 150 Evler Mahallesi’nde bulunan Şehitler Camii’ne öğle namazını kılmak için giden vatandaşlar, bir apartmanın bodrum katından bir yavru kedinin sesini duyarak durumu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne bildirdi.