Vatandaş itiraz etti! Polisin kestiği kısıtlama cezasına mahkemeden iptal

ANKARA'da polisin bir vatandaşa kestiği 3 bin 150 liralık kısıtlama cezasını mahkeme iptal etti. Kararda cezanın uygulayıcılarının kaymakamlık ve valilikler olduğu belirtildi.

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Ankara 3. Sulh Ceza hakimliği sokak kısıtlaması kararını ihlal eden vatandaşa kesilen para cezasının iptaline karar verdi.

NTV'nin haberine göre, Ankara'da bir vatandaşa polis tarafından sokak kısıtlaması kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Vatandaşın itirazını değerlendiren hakimlik, Hıfzısıhha Kanunu'nda sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluluğuna ilişkin bir madde olmadığı gerekçesiyle cezanın iptaline hükmetti.

"Kabahatler kanunundan işlem yapılabilir"

Söz konusu tedbirlerin il Umumi Hıfzıssıhha meclisleri tarafından alınabileceğini vurgu yapan hakimlik, bu kararlara uymayanlara ancak kabahatler kanunundan işlem yapılabileceğini cezanın uygulayıcılarının kaymakamlık ve valilikler olduğunun altını çizdi.