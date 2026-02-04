Vatandaş erken seçim istiyor mu? İşte tüm anketlerden çıkan çarpıcı sonuç
ASAL Araştırma’nın paylaştığı son ankete göre katılımcıların yüzde 54,4’ü erken genel seçim yapılmasından yana görüş bildirdi. Vatandaşların yüzde 38’i karşı olduğunu belirtirken, yüzde 7,6’sı fikir belirtmedi. Anket sonucu, erken seçim talebinin toplumda geniş karşılık bulduğunu ortaya koydu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı da erken seçim talebinin yüzde 60’ı aştığını belirtmişti.
Türkiye’de ekonomik gelişmeler ve siyasi gündemdeki hareketlilik, kamuoyu araştırmalarında erken seçim talebine yönelik dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.
ASAL Araştırma’nın Ocak 2026’da 2.000 kişiyle yaptığı kamuoyu yoklamasına göre, erken genel seçim yapılmasını isteyenlerin oranı yüzde 54,4 olarak ölçüldü. Katılımcıların yüzde 38’i erken seçime karşı olduğunu belirtirken, yüzde 7,6’lık kesim fikir belirtmedi veya soruya yanıt vermedi.
Araştırma sonucuna göre erken seçim talebi, toplumun yarısından fazlası tarafından açık şekilde dillendirilirken, karşı çıkanların oranı bu talebin oldukça gerisinde kalıyor.
BAYRAKÇI: “BU TALEP BUGÜNE KADAR GÖRÜLMEMİŞ DÜZEYDE”
SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı da son saha araştırmalarına göre erken seçim isteyenlerin oranının yüzde 60’ı aştığını belirtmişti. “Bu oran, son 20-30 yılın en yüksek erken seçim talebidir. Ben 35 yıldır bu işi yapıyorum, yüzde 50’yi geçtiği çok nadir görülmüştür” diyen Bayrakçı, bu eğilimin iktidar açısından alarm verici nitelikte olduğunu vurgulamıştı.
Bayrakçı, seçmenin sandık talebini en çok belirleyen unsurun ekonomi olduğunu belirtmiş, enflasyon verileriyle vatandaşın birebir yaşadığı fiyat artışları arasındaki farkın seçmen davranışını etkilediğini söylemişti:
“Enflasyon rakamı kaç olursa olsun, vatandaş geçen yıl aldığı ürünle bu yıl aldığı ürün arasındaki farkı biliyor. Bu durum seçmeni ciddi biçimde hırpalıyor.”
Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla geçinmeye çalışan geniş kesimlerde büyük bir memnuniyetsizlik gözlendiğini belirten Bayrakçı, asgari ücreti yetersiz bulanların oranının yüzde 87’ye ulaştığını, en düşük emekli aylığı alanların da benzer sıkıntılar yaşadığını açıklamıştı.