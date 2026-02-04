Vatandaş erken seçim istiyor mu? İşte tüm anketlerden çıkan çarpıcı sonuç

BAYRAKÇI: “BU TALEP BUGÜNE KADAR GÖRÜLMEMİŞ DÜZEYDE”

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı da son saha araştırmalarına göre erken seçim isteyenlerin oranının yüzde 60’ı aştığını belirtmişti. “Bu oran, son 20-30 yılın en yüksek erken seçim talebidir. Ben 35 yıldır bu işi yapıyorum, yüzde 50’yi geçtiği çok nadir görülmüştür” diyen Bayrakçı, bu eğilimin iktidar açısından alarm verici nitelikte olduğunu vurgulamıştı.

Bayrakçı, seçmenin sandık talebini en çok belirleyen unsurun ekonomi olduğunu belirtmiş, enflasyon verileriyle vatandaşın birebir yaşadığı fiyat artışları arasındaki farkın seçmen davranışını etkilediğini söylemişti: