Vatan Partili isim Beştepe'de danışman oldu

Doğu Perinçek'in liderliğindeki Vatan Partisi'nin üyesi Furkan Gökşen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral’ın danışmanı olarak Beştepe’ye atandı.

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Vatan Partisi üyesi Furkan Gökşen Cumhurbaşkanlığı’ndaki görevine başlar başlamaz parti üyelerine bir mesaj gönderdi.

KRT’nin haberine göre Furkan Gökşen'in mesajı şöyle:

Değerli Vatan Partisi üyeleri ve mensupları.Sizlerle olmaktan ve Vatan Partisi’nin vatan mücadelesinde yer almaktan hep gurur duydum.Lüzümü üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Başdanışmanlığını yürüten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sn. Oktay Saral’ın Danışmanlık görevini üstlenmiş bulunmaktayım.

Cumhurbaşkanlığı Siyaset yeri değildir

Benimle beraber bu kutlu yolda omuz omuza yürüyecek dostlarım Kutluhan Tencan ve Burak Bayoğlu arkadaşlarımızla Vatan Partisi’nden istifa etmiş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Siyaset yeri değildir. Yüce Devletimizin En Üst Makamıdır. Herhangi bir partiye üye olmamızın gerek Devletimizin Etik Kuralları, gerekse Cumhurbaşkanlığında bizlere verilen görevler konusunda etik olmayacağından dolayı istifamızı Yargıtay üzerinden yaptık.Türkiye’mize ve Memleketimiz Gaziantep’e yakışır hizmetler edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.