Vasiyeti ortaya çıktı! En büyük düşmanı Kartal Tibet'i anlattı! Kemal Sunal tesadüfü şaşırttı

78 yaşındaki Hakkı Koşar, “40 yıllık dostumdu” dediği Kartal Tibet’in ardından şunları söyledi "Sadece oyuncu ve yönetmen değildi. O herkesi birbirleriyle barıştıran, kaynaştıran bir ağabey, bir kardeş, bir babaydı. Biz onunla sadece rol arkadaşı değil, kardeş olduk." dedi.