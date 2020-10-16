Varisler dava açtı, eski Bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası açıldı!

Eski Turizm ve Çevre Bakanı Işılay Saygın'ın geçen yıl 72 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından mirasçılarının yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle açılan dava kapsamında bankadaki kasası açıldı. Mahkeme kararıyla açılan kasadan çıkan ziynet eşyaları ile döviz, miras anlaşmazlığı yaşayan kardeşler ile yeğenler arasında paylaştırılacak.

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Esi bakan Işılay Saygın, 27 Temmuz 2019'da nefes darlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Saygın'ın ölümüyle birlikte, daha önce vefat eden kardeşi Namık Saygın'ın 4 çocuğu ile kardeşleri Işık ve Metin Saygın arasında miras anlaşmazlığa başladı.

Miras kavgası mahkemeye taşındı

Yaşanan miras kavgası, 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne taşındı. Varisler, mal varlığının tespiti davası açtı. Mahkeme, Işılay Saygın'dan kalan 20 milyon TL'yi 2 kardeş ile 4 yeğen arasında paylaştırdı.

Varisler anlaşmazlığa düştü

Ancak kardeşler ve yeğenler, 10 milyon TL değerindeki gayrimenkuller ile banka kasasında bulunan para ve ziynet eşyaları nedeniyle anlaşmazlığa düştü.

Işılay Saygın

Bankadaki kasa açıldı

12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi de kasanın açılmasına karar verdi. Hakim gözetiminde banka şubesinde açılan kasadan ziynet eşyaları ile bir miktar döviz çıktı. Kasadan çıkanlar ile gayrinmenkuller, mahkeme kararıyla paylaştırılacak.