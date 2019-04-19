VAR olmasaydı şuan puan durumu nasıl olurdu
Türkiye'de bu sezon ilk defa uygulanan Video Yarımcı Hakem (VAR) uygulaması, zaman zaman tartışılsa da hayati pozisyonlarda alınan ihtilaflı kararları engelleyebiliyor. Peki VAR olmasaydı, Süper Lig takımları şu an kaç puanda ve kaçıncı sırada bulunacaktı?
Eski hakem Deniz Çoban'ın hazırladığı veriler ışığında sıralama ve takım puanları da epey değişti.
121
İşte Süper Lig'de 29. hafta sonunda VAR'sız puan durumu...
221
18 - Akhisarspor 22 puan
321
17 - Erzurumspor 27 puan
421