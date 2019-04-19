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VAR olmasaydı şuan puan durumu nasıl olurdu

VAR olmasaydı şuan puan durumu nasıl olurdu

Türkiye'de bu sezon ilk defa uygulanan Video Yarımcı Hakem (VAR) uygulaması, zaman zaman tartışılsa da hayati pozisyonlarda alınan ihtilaflı kararları engelleyebiliyor. Peki VAR olmasaydı, Süper Lig takımları şu an kaç puanda ve kaçıncı sırada bulunacaktı?

VAR olmasaydı şuan puan durumu nasıl olurdu - Sayfa 1

Eski hakem Deniz Çoban'ın hazırladığı veriler ışığında sıralama ve takım puanları da epey değişti.

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VAR olmasaydı şuan puan durumu nasıl olurdu - Sayfa 2

İşte Süper Lig'de 29. hafta sonunda VAR'sız puan durumu...

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VAR olmasaydı şuan puan durumu nasıl olurdu - Sayfa 3

18 - Akhisarspor 22 puan

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VAR olmasaydı şuan puan durumu nasıl olurdu - Sayfa 4

17 - Erzurumspor 27 puan 

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