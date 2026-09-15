Vanlı Kara Haydar'ın karısı Çağla Öz'ün ifadesi ortaya çıktı! Sanki parası varmış gibi...

Ben altınları hiç bir zaman kendime ait benimsemedim. Nişandan sonra da takılan altınları benden almıştı.

Düğünden sonra da bu altınları aldı. Altınların kaynağını kendisine sormadım. Düğünde takılan altınları ben hediye olarak kabul ederim. Burası da aşiret bölgesi olduğu için normal kabul ettim. Düğünde takılan altınlar misafirlerden teker teker toplanıp, toplu halde bana eşim tarafından takılan altınlardır."