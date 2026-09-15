Vanlı Kara Haydar'ın karısı Çağla Öz'ün ifadesi ortaya çıktı! Sanki parası varmış gibi...
Van'da yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında eşi "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'dan sonra tutuklanan Çağla Öz'ün ifadeleri ortaya çıktı.
Van'da yürütülen kara para aklama operasyonunda tutuklanan ‘Vanlı Kara Haydar’ Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz Tançalan'ın soruşturmasından yeni detaylar ortaya çıkıyor.
Burak Doğan'ın aktardığına göre Van Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Çağla Öz'ün ifadesi ortaya çıktı.
İşte Çağla Öz'ün ifadesi:
"NİŞANDA TAKILAN ALTINLARI BENDEN ALMIŞTI"
"Kendisi gösterişi ve hava atmayı seven biridir. Olmayan bir parayı varmış gibi sosyal medyasında sanal dünyada gösteren birisidir. Söz konusu gösterişli yaşam tarzını da insanlardan borç alarak yaşayan birisidir.
Ben altınları hiç bir zaman kendime ait benimsemedim. Nişandan sonra da takılan altınları benden almıştı.
Düğünden sonra da bu altınları aldı. Altınların kaynağını kendisine sormadım. Düğünde takılan altınları ben hediye olarak kabul ederim. Burası da aşiret bölgesi olduğu için normal kabul ettim. Düğünde takılan altınlar misafirlerden teker teker toplanıp, toplu halde bana eşim tarafından takılan altınlardır."
NE OLMUŞTU?
Soruşturma kapsamında Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına almıştı.
Emniyete götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.
Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öz Tançalan'a takılan ziynet eşyaları ve paralar, 12 Eylül'de Muradiye'de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmiş, evin sahibi gözaltına alınmıştı.
İki gün önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan da dün Van'a getirilmişti.