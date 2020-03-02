Vanlı hekim korona virüsü ilacını buldu! Kanseri bile tedavi ediyormuş

“İlaç yüzde 100 iyi gelecek”

Korona virüsünün ilacının üç ayrı ilaçtan oluştuğunu belirten Alageyik, “İki tanesi tek ve ayrı otlardan oluşurken üçüncüsünü ise 5 otun karışımından elde ettim. Biri akciğerdeki virüsü öldürürken, biri akciğerdeki mikrobu dışarı atıyor, biri de tahrip olan akciğeri yeniliyor. İlaç yüzde 100 iyi gelecek. Devlet gelsin, vereyim. Test etsinler. Bu ilaçlar 15 ile 20 gün içerisinde hastayı tedavi eder” diye konuştu.

“Sadece kanserli 500 tane hastam var”

İlaçların korona virüsü dışında birçok hastalığa faydalı olduğunu da sözlerine ekleyen Alageyik, “Sedef hastalığı ve bazı şeker hastalıkları hariç hemen hemen tüm hastalıklara iyi geliyor. Beyin felci, sarılık, sara, kalp ve böbrek yetmezlikleri, prostat, kangren, tümör, mide kanseri, cilt kanseri ve egzamaları, damar tıkanıklığı ile bel fıtığını tedavi ediyorum. Sadece kanserli 500 tane hastam var. Bunun yanında Ankara’daki bir doktorun 16-17 gün ancak yaşayabilir dediği bir hasta geldi. Beyin tümörü 7 santimetreydi ve şuuru gitmişti. Ben 15 günde tedavi ettim, şuuru yerine geldi. 4 ay içerisinde de beyin tümörü, akciğer ve mide kanserinin de olduğu hastayı tedavi ettim. Şimdi sağlığı yerinde ve yaklaşık 80 yaşındadır” dedi.