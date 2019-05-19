Van'ın Muradiye ilçesinde kurulan hava radar üssü düşmana korku salıyor
Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye'nin 3 bin 100 rakımlı en yüksek ikinci hava radar üssünde görev yapan Mehmetçik, gökyüzünden gelebilecek her türlü tehdidi tespit etmek için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.
Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye'nin 3 bin 100 rakımlı en yüksek ikinci hava radar üssünde görev yapan Mehmetçik, gökyüzünden gelebilecek her türlü tehdidi tespit etmek için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye'nin 3 bin 100 rakımlı en yüksek ikinci hava radar üssünde görev yapan Mehmetçik, gökyüzünden gelebilecek her türlü tehdidi tespit etmek için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.
Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığına bağlı Pirreşit Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli Mehmetçik, yılın 9 ayının karlı geçtiği sorumluluk bölgesinde adeta kuş uçurtmuyor. NATO'ya deklare edilen ve son teknolojiyle donatılan radar üssünde gökyüzünü kontrol eden Mehmetçik, İran'a 27 kilometre mesafede, havadan gelebilecek her türlü tehdide müdahale edilmesine imkan sağlıyor.
Türkiye'nin "gökyüzündeki gözleri" konumundaki ülkenin en doğusundaki radar üssünde görevli Mehmetçik, zorlu arazi şartlarına rağmen görevini en iyi şekilde icra ediyor. Bölgenin çatısı konumundaki zirvede hava tehditlerini önlemek için elleri tetikte nöbet tutan Mehmetçik, iftar saatinde bir araya geldikleri sofrada da oruçlarını nöbetleşe açıyor.Pirreşit Hava Radar Kıta Komutanı Yüzbaşı Özkan Özcan, AA muhabirine, her türlü koşulda görevlerini en iyi şekilde yapmanın gayretinde olduklarını anlattı.
Ay yıldızlı bayrağın dalgalanması, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 7 gün 24 saat gözetleme ve keşif yaptıklarını belirten Özcan, gökyüzünden gelebilecek her türlü tehdide karşı teyakkuzda olduklarını dile getirdi.