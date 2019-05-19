Van'ın Muradiye ilçesinde kurulan hava radar üssü düşmana korku salıyor

Türkiye'nin "gökyüzündeki gözleri" konumundaki ülkenin en doğusundaki radar üssünde görevli Mehmetçik, zorlu arazi şartlarına rağmen görevini en iyi şekilde icra ediyor. Bölgenin çatısı konumundaki zirvede hava tehditlerini önlemek için elleri tetikte nöbet tutan Mehmetçik, iftar saatinde bir araya geldikleri sofrada da oruçlarını nöbetleşe açıyor.Pirreşit Hava Radar Kıta Komutanı Yüzbaşı Özkan Özcan, AA muhabirine, her türlü koşulda görevlerini en iyi şekilde yapmanın gayretinde olduklarını anlattı.