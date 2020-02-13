Vanessa Bryant'ın özel isteği! Kobe Bryant ve Gigi’yle gizli vedalaştı
NBA efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gigi Bryant törenle son yolculuklarına uğurlandı. Los Angeles Emniyeti'ndeki kayıtlara göre Bryant ailesi 7 Şubat'ta gerçekleştirdikleri cenaze işlemi ile Kobe ve Gianna ile vedalaştı.
26 Ocak'ta helikopter kazasında kızı Gigi ile birlikte hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın cenaze töreninin 24 Şubat'ta yapılacağı açıklanmıştı. Ancak eşi Vanessa Bryant'ın özel isteğiyle Kobe ve Gigi'nin cenaze töreninin 7 Şubat'ta gizlice Kaliforniya'daki Corona Del Mar'daki Pacific View Memorial Park'ta yapıldığı iddia edildi.
''Yazar, prodüktör ve sporcu'': Pasifik Okyanusu kıyısında yer alan Corona Del Mar Kasabası'nda yer alan bir mezarlıktan ebedi yolculuğuna uğurlanan Kobe Bryant, cenaze kaydında ''yazar, prodüktör ve sporcu'' olarak yer aldı.
Staples Center'da resmi bir tören düzenlenecek: 26 Ocak'ta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant için 24 Şubat'ta kariyerini geçirdiği Staples Center'da resmi bir tören düzenlenecek.
Yasını özel olarak tutmak istiyor: Vanessa Bryant ve 3 kızının, Kobe ve Gigi'nin yasını özel olarak tutmak istediği için bu kararı aldığı da belirtildi.