Van'daki depremde ölü sayısı artıyor! Bakan Süleyman Soylu son bilgileri aktardı

Komşu ülke İran güne deprem haberi ile uyandı. AFAD'ın bildirdiğine göre, İran'ın Khoy kentinde saat 08:53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, Van, Kars, Hakkari, Yüksekova ve Ağrı'da da hissedildi. Van'da bazı kerpiç evler yıkıldı. Bakan Süleyman Soylu enkaz altında kalan 8 vatandaşımızın öldüğünü, 21 kişinin ise yaralı olduğunu açıkladı.

İran Türkiye sınırında, Merkez üssü İran'ın Khoy kenti olan bir deprem meydan geldi. Depremin şiddeti AFAD verilerine göre; 5.9. Depremde 8 kişi öldü 5 kişi yaralandı. Acı haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınırda yer alan İran'ın Khoy şehrinde, yerin 5,22 kilometre derinliğinde, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, Van, Kars, Hakkari, Yüksekova ve Ağrı'da da hissedildi. Son gelen haberlere göre; Van'da bazı kerpiç evler yıkıldı.

Bakan Soylu depreme ilişkin son bilgileri verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ AFAD Koordinasyon Merkezi'nde İran'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, enkaz altında kalan 3'ü çoçuk 8 vatandaşımızın öldüğünü açıkladı. Soylu 21 kişinin ise yaralı olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza İran'ın Hoy kentindeki meydana gelen depremde karşı karşıya kaldığımız durumu arz ettik. Evlerde özellikle yıkıklar söz konusudur. Valiliğimiz, kaymakamlığımız ve AFAD ekiplerimiz yola çıktılar. AFAD ekiplerimiz şu anda ilgili köylerde ulaştılar. Aldığımız ilk bilgiler çerçevesinde şu anda enkaz altında olanların olduğu belirtiliyor. 4'ü yetişkin 3'ü de çocuk olmak üzere 7 vatandaşımızı kaybettik. 6'sı Özpınar, 1'i de Güvenlik köyünde. 5 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili sahadan gelen bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız. Dışişleri Bakanlığı'nda aldığımız bilgi çerçevesinde İran'ın Hoy kenti için herhangi bir yardım talebi İran tarafından yapılmadı."

Bakan Koca yaralıların son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İran sınırında meydana gelen ve Van'da son bilgilere göre 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca depremde yaralı olarak kurtulan vatandaşlarla ilgili bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Koca, şunları söyledi;

"21 vatandaşımız yaralandı, 8'inin durumu kritik, diğerlerinin hayati tehlikesi bulunmuyor." açıklamasını yaptı. Koca, "Depremden hemen sonra Van'a 25 ambulans, bir helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibimizi sevk ettik."

Van Valiliği'nden açıklama

Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İran'da sabah saatlerinde gerçekleşen ve merkez üssü Khoy kenti olan deprem, kentte de hissedildi.

Açıklamada, "Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Sınır bölgemizdeki mahallelerimizden bilgi alınmaya çalışılmaktadır." ifadelerine yer verildi.