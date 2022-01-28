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Van'da yolcu otobüsü devrildi! 2'si ağır 9 yaralı var

Van'da yolcu otobüsü devrildi! 2'si ağır 9 yaralı var

VAN'dan kaza haberi geldi. Buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada, 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.

Van'da yolcu otobüsü devrildi! 2'si ağır 9 yaralı var

Kaza, sabah saatlerinde Gevaş ilçesi Atalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mersin'den Van'a gelen 02 DE 810 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. 

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Van'da yolcu otobüsü devrildi! 2'si ağır 9 yaralı var

Kazada, 2'si ağır, 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. 

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Van'da yolcu otobüsü devrildi! 2'si ağır 9 yaralı var

Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 

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Van'da yolcu otobüsü devrildi! 2'si ağır 9 yaralı var
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