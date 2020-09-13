Van'da yol çalışmasında Urartular dönemine ait 2 kaya mezarı bulundu
VAN'ın Erciş ilçesinde yol genişletme çalışması sırasında yapılan kazıda Urartu dönemine ait 3 bin yıllık 2 kaya mezarı bulundu. Urartular döneminde Erciş'in önemli bir yerleşim yeri olduğunu belirten sanat tarihçisi Evren Bingöl, "Urartular döneminde önemli kişiler hayatını kaybettiğinde bu kayalar delinir ve bu kayaların içine defnedilirdi" dedi.
VAN Erciş-Adilcevaz yolunun 20'nci kilometresinde karayolları ekiplerince yol genişletme çalışması başlatıldı.
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Çalışmalar sırasında yapılan kazılardan birinde yolda 2 kaya mezarı bulundu.
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İş makineleriyle yapılan yol genişletme çalışmalarında birer kilometre arayla bulunan kaya mezarların incelenmesi için Van Bölge Kültür Koruma Müdürlüğüne haber verildi.
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Yapılan incelemede mezarların tünel görünümlü olduğu ve Urartular dönemine ait olduğu belirlenirken; 3 bin yıllık oldukları da saptandı.
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