BIST 1.333
DOLAR 7,82
EURO 9,42
ALTIN 459,44
YEREL

Van'da trafikte şok eden görüntü! Genç kadın kendi yerlere attı

VAN'da madde ve alkol bağımlısı olduğu iddia edilen kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, ayakta durmakta güçlük çektiği için zaman zaman yere düşen, dengesini yitirdiği için sağa sola çarpan genç kadınla ilgili polis ekiplerinin bugüne kadar defalarca işlem yaptığı belirtilirken, uyarı ve işlemlere rağmen yine aynı davranışlarda bulunduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı

Kentin işlek caddelerinden birinde cep telefonuyla çekilen görüntülerde, ayakta durmakta güçlük çektiği için zaman zaman yere düşen, dengesini yitirdiği için sağa sola çarpan, hatta bazen yola yatıp, bazen de otomobillerin ön kaportasına uzanarak trafiği engelleyen kadın cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerdeki kadının uyarılara ve hakkındaki işlemlere rağmen zaman zaman yine caddeye çıktığı ve kendisine yine müdahale edildiği öğrenildi. Gece saatlerinde devriye görevi yapan polis ekiplerinin kadınla ilgili bugüne kadar defalarca işlem yaptığı belirtildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
van
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski başkanına taciz iddiası: Zorla öptü elimi pantolonuna götürdü
Çin'in Ay'a inen uzay aracı Chang'e 5 örnek toplama işlemini başarıyla gerçekleştirdi
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Şanlıurfa'da yakalandı
Eskişehir'de vatandaş acıkan karnını sokakta doyurmaya başladı
Karabük'te yardım etmek istedi! Hayatının şokunu yaşadı
Yemeksepeti bazı komisyonları kaldırdı! CEO Nevzat Aydın açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Özbekistan’da futbolcudan hakeme uçan tekme
Doktorlar çalıp söyledi : Ne ağlarsın benim zülfü siyahım türküsü
Kısa çalışma ödeneği kimler alabilir şartları neler 2020
Antalya'da otomobil içinde kadına şiddet kamerada! Yüzüne tekme attı
İzmir'de korkunç olay! Fark etmeyip üzerine beton döktüler 2 gün boyunca...
20 yaş altı sokağa çıkma cezası kaç para 2020
Barış Yarkadaş'tan Canan Kaftancıoğlu'na taciz bombardımanı!
Özel kreşler kapandı mı anaokulları için son haber geldi