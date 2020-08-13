Van'da tedirgin eden martı ölümleri! Açlık sebep oldu diyorlar

"Basit görünse de bizim için çok büyük bir olay"

Çıkla, "Bu iş basit görünse de bizim için çok büyük bir olay. Sahil şeridinde yüzlerce hatta binlerce martı ölümleri oluyor. Biz bu konuda çok rahatsızlık duyuyoruz. Gidip göle giremiyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle daha çok endişeliyiz. Yiyecek aramak için gelen martılar, evlerimizin içine kadar geliyor ve burada ölüyor. Biz yetkililerden bir an önce bu ölümlerin araştırılmasını ve sahilimizin temizlenmesini istiyoruz. Hasta olmaktan korkuyoruz. Çok kötü kokular geliyor burada" ifadelerini kullandı.