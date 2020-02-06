Van'da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Olayda aralarında güvenlik görevlilerinin bulunduğu 33 kişi hayatını kaybetti.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Çok sayıda asker ve kurtarma ekipleri çığ altında kalarak hayatını kaybetti. İkinci çığ faciasında 33 kişi yaşamını yitirdi. İki günde meydana gelen iki faciada ölü sayısı toplamda 38'e yükseldi.

Süleyman Soylu: Arama çalışmaları yarın devam edecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van-Bahçesaray karayolunda, bugün arama ekiplerinin üzerine düşen çığda, 33 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bakan Soylu, çığ felaketinde yaralıların bulunduğu Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Hastaları ziyaret eden Bakan Soylu, yetkililerden sağlık durumları hakkında da bilgi aldı. Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Bakan Soylu, bugün yaşanan çığ felaketinde 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, AFAD'dan alınan bilgiye göre de 3 kişinin daha çığ altında kaldığının tahmin edildiğini söyledi.

Bakan Soylu, " Adli Tıp'a nakledilen yaşamını yitirenlerin sayısı 33 oldu. Dün de 5 kaybımız vardı. Dün biri şoför, diğeri belediye görevlisi 2 kişi çığ altında kalmıştı. Sabah saatlerinde onları kurtarmak için çalışmalar yapılıyordu. İkinci bir çığ olayı oldu" ifadelerini kullandı.

Soylu çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret etti

Bakan Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki incelemelerinin ardından helikopterle geldiği Van'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaralıların sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Bakan Soylu, yaşanan ikinci çığdan kurtarılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ı da ziyaret ederek bir süre görüştü.

Bakan Koca: Yaralı olarak gelen hasta sayısı 75

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olaya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu an toplam hastanelerimize yaralı olarak gelen hasta sayısı 75 kişi oldu." ifadelerini kullandı.