Van'da küpün içinden çıkanları gören adam şaşkına döndü
VAN'ın merkez Edremit ilçesinde bir iş adamına ait evin bahçesine dekor amaçlı bırakılan küpün içinden bir süre sonra çıkanlar şaşırttı.
Edremit ilçesinde yaşayan ve hayvanlara olan sevgisiyle tanınan iş adamı Feridun Irak’a ait evin bahçesine dekor amaçlı bir küp bırakılmıştı. Irak, bir süre sonra küpün içine baktığında şaşkına döndü.
Yazlık olarak kullanılan evde sürekli hamile bir kedinin bahçede gezdiğini fark eden Irak ailesi, günler sonra kedinin doğum yaptığını anladı. Aile, kedinin nerede doğum yaptığını fark edemedi.
Bahçede kedi sesi duyan komşuları, evin önüne dekor amaçlı bırakılan küpün içinde kedi yavrularıyla karşılaştı. Kedinin doğum için bir küpü tercih etmesi şaşkınlıkla karşılandı.
Irak, yazlık olarak kullandıkları evde havaların soğumasıyla birlikte kedilerin üşümemesi için küpü bir örtüyle sardı. Dördüz olan yavru kediler ile annelerinin durumlarını takip eden Irak, bunun için de yazlık eve sürekli ziyaret gerçekleştiriyor.