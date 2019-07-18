Van'da katliam gibi trafik kazası! 15 kişi öldü 27 yaralı var
Anadolu Ajansı
VAN'ın Özalp ilçesine bağlı Sürüyolu Mahallesi yolunda kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk gelen bilgilere göre 15 kişinin öldüğü 27 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Can kaybının yüksek olduğu kaza öğle saatlerinde Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.
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Kazada 15 kişi yaşamını yitirirken 27 kişi de yaralandı. Jandarma, AFAD, UMKE ile 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi.
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Kırsal alanda etrafa savrulan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü.
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