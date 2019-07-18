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Düzce'de sel felaketi! Köprüler yıkıldı yollar kapandı 4 binden fazla kişi mahsur kaldı, anonslar yapılıyor İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi Haberin devamı. Van'da katliam gibi kaza! Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı kazada 15 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var Haberin devamı.

Van'da katliam gibi trafik kazası! 15 kişi öldü 27 yaralı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Van'da katliam gibi trafik kazası! 15 kişi öldü 27 yaralı var

VAN'ın Özalp ilçesine bağlı Sürüyolu Mahallesi yolunda kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk gelen bilgilere göre 15 kişinin öldüğü 27 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Van'da katliam gibi trafik kazası! 15 kişi öldü 27 yaralı var - Sayfa 1

Can kaybının yüksek olduğu kaza öğle saatlerinde Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.

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Van'da katliam gibi trafik kazası! 15 kişi öldü 27 yaralı var - Sayfa 2

Kazada 15 kişi yaşamını yitirirken 27 kişi de yaralandı. Jandarma, AFAD, UMKE ile 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi.

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Van'da katliam gibi trafik kazası! 15 kişi öldü 27 yaralı var - Sayfa 3

Kırsal alanda etrafa savrulan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü.

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Van'da katliam gibi trafik kazası! 15 kişi öldü 27 yaralı var - Sayfa 4
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