Van'da Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı ama gelen yok
VAN'da geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç ve yaya geçişlerine kapatılan Türkiye'nin İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın 17 Mayıs'ta yeniden açılması bölgede sevinçle karşılandı. Otel ve turizm sektörü temsilcileri ise İran tarafındaki sorun nedeniyle hala yoğun turist girişinin olmadığını, bu sorunun bu hafta içinde çözüldükten sonra yoğun turist girişi beklediklerini söyledi.
İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 aydır geçişlere kapalı olan Kapıköy Gümrük Kapısı, 17 Mayıs itibarıyla yaya ve araç trafiğine açıldı.
Saray ilçesinde bulunan ve İran'da artan vaka sayıları nedeniyle 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan turistler, 72 saat içinde alınan PCR negatif test sonucu ile giriş yapabiliyor.
İran tarafından kaynaklı test sıkıntılarından dolayı hala yoğun turist girişleri yapılmazken; bu sıkıntının bu hafta çözülmesiyle yoğun turist girişi olacağı belirtiliyor.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Van Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, İran tarafından yaşanan sıkıntıdan dolayı sınır kapısında hala yoğun turist girişinin olmadığını söyledi.