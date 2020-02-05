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Van'da ikinci çığ faciası! Arama ekiplerinin üzerine de çığ düştü

Dün Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bir minibüsün ve iş makinesinin üzerine çığ düşmüş, 5 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir kötü haber daha geldi. Çığ altında 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. İlk bilgilere göre çığ altında araçlar ve kurtarma ekibinin kaldığı bildirildi.

Çığ faciasından bazı kurtarma ekibi görevlileri ve bölgeye desteğe giden vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

Van Valisi'nden açıklama

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmaları esnasında çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı. Çığ altında kalanlardan bazıları kendi imkanlarıyla kurtuldu" dedi.

Bilmez, bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bir minibüsün ve iş makinesinin üzerine çığ düştü. Minibüsteki 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken sağ olarak çıkarılan 7 kişi de hastanelere sevk edildi. İş makinesi operatörünün de kendi imkanlarıyla kurtulduğu belirtildi.

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