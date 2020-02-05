Van'da ikinci çığ faciası! 11'i asker 23 kişi hayatını kaybetti Vali açıklaması

VAN 'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Valisi Mehmet Emin Bilmez ikinci çığ faciasında "8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Araçlar ve kurtarma ekibi çığ altında kaldı.

Van Valisi acı bilançoyu açıkladı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ikinci çığ faciasında "8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın yaşamını yitirdiğini duyurdu

Bazıları kendi imkanlarıyla kurtuldu

Çığ faciasından bazı kurtarma ekibi görevlileri ve bölgeye desteğe giden vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

SOYLU: 30 KİŞİ KURTARILDI İçişleri Bakanı Soylu, sekizi jandarma, üçü güvenlik korucusu, biri itfaiye eri olmak üzere toplam 12 kişinin şehit olduğunu ifade etti. Çığ altında kalan 30 kişiye ulaşıldığını açıklayan Soylu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Van AFAD İl Müdürü de çığ altında kaldı İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar'ın kurtarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı çığ faciasından yaralı kurtuldu

Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan’ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Hemen Çatan Devlet Hastanesine kaldırılan Gülşen Orhan’a ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi. Hemen Çatan Devlet Hastanesine kaldırılan Gülşen Orhan’a ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi.

Bakan Koca: Sayı artabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu açıklamalarda bulundu:"Hayatını kaybedenlerin sayısı artabilir. Yaralıların sayısının da artabileceğini tahmin ediyoruz."

Bakan Soylu'nun açıklamaları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu açıklamalarda bulundu: Yeni bir çığ tehlikesi olabileceğini düşünerek arama kurtarma timlerimizi çektik ve iki vatandaşımızın aranması konusunda sabah yapacağımız konusunda ortak karar aldık. Sabah 07.00 itibariyle yeniden arama kurtarma çalışmaları katıldı. Arama kurtarma timlerimiz, gönüllü korucularımız; orada herhangi bir araçla arama kurtarma mümkün değil.

Biz alana ancak telefonla ulaşabiliyoruz

Ve ardından arama başladı ama 12.00 - 12.15 arasında yine bir çığ geldi. Ve o esnada arama kurtarma yapan hem jandarma, hem UMKE, hem itfaiye hem de gönüllü koruculardan müteşekkil çığ ile karşı karşıya kaldık. Biz alana ancak telefonla ulaşabiliyoruz. Çünkü bu yer, iletişim açısından da çok zor. Ama ilk andan itibaren bir irtibat kurmaya çalıştık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Soylu'dan Bahçesaray'daki çığ düşmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Van’da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir uçak, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek olan 75 kişilik AFAD ve Jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara’dan Van’a ulaştırmak üzere görevlendirildi." açıklamasında bulundu.