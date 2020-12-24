Van'da halk otobüsünde önce taciz etti sonra cinsel organını gösterdi! 'Fermuarı açık unuttum'
VAN'da halk otobüsünde 2 kadını elle taciz eden ardından da cinsel organını gösteren şahsın 2 yıla kadar hapsi istendi. Sapığın 'idrar tahlili verdiği için fermuarı açık unuttuğunu' söylediği öğrenildi. Şoke eden taciz anları ise görüntülere yansıdı.
Olay, şubat ayında Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile kent merkezi arasında yolcu taşıyan özel halk otobüsünde meydana geldi. Halk otobüsünde seyahat eden B.P.Ç., sonradan otobüse binen M.E.'nin elle tacizine uğradı. Rahatsız olan B.P.Ç., koltuğa otururken yanına ise bir başka kadın geldi.
Göstermeye çalıştı: Bu sırada her iki kadına yönelik tacizini sürdüren M.E, ardından da fermuarını açıp montunun altından cinsel organını göstermeye çalıştı.
Çığlık attı: Bu sırada durumu fark eden B.P.Ç., çığlık attı. B.P.Ç., M.E.'yi yakalayıp, kaçmasına engel oldu, ardından da telefonla polisi arayarak şikayetçi oldu.
İğrenç anlar!: Gelen polis ekipleri, M.E.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.