Van'da Gölü'nde korkutan manzara! Yüzlerce martı öldü sebebi koronavirüs salgını mı
VAN Gölü havzasında yüzlerce martı ölünce vatandaş panikledi. Koronavirüs salgını nedeniyle panik daha da büyüdü. Ancak gerçek ortaya çıktı. İnci kefali sezonu bittiği için martılar yiyecek bulamıyor ve açlıktan ölüyorlar...
Van Gölü havzasında toplu martı ölümleri bölge halkını endişelendirdi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, köy sakinlerinin tedirgin olmaması gerektiğini belirterek, "İnci kefalleri dönüş yaptıktan sonra yumurtlama sezonu bitti. Martıların ulaşabileceği inci kefali artık imkansız oldu. Onun için yiyecek bulamamaya bağlı olarak açlık, açlığa bağlı olarak da stresten kaynaklı ölümlerdir" dedi.
Üreme zamanlarında insan olmayan ve kendileri için risk teşkil etmeyen yerleri tercih eden martılar, Van Gölü havzasını özellikle de Çarpanak ve Adır adalarını tercih ediyor. 'Martı adası' olarak da bilinen Adır Adası'na mart ayı başında gelen martılar, buraya yumurtalarını bırakıyor. Adır Mahallesi'ndeki kıyı şeridinde görülen martı ölüleri ise mahalle halkını endişelendirdi.
Bunun üzerine harekete geçen Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, martı ölümlerinin olduğu bölgeye gelerek araştırma yaptı. Ölü martılardan numuneler alan Prof. Dr. Aslan, mahalle sakinlerinin tedirgin edecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.
Adır Adası'nda 3 milyon martı yaşıyor
Yaptıkları araştırmalarda martıların, hastalık nedeniyle ölmediğini tespit ettiklerini anlatan Prof. Dr. Aslan, şöyle konuştu: